Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре столицы

Ряд улиц в центре столицы перекроют с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября в связи с проведением «BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды», сообщает городской Дептранс.

Движение будет закрыто: в Большом Патриаршем переулке — от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону Малой Бронной), на улице Малая Бронная — от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.

В Большом Патриаршем переулке — от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная — будет недоступна парковка с 00:01 29 ноября до окончания мероприятия.

В ведомстве автовладельцев призвали планировать маршруты заранее и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее Дептранс призвал москвичей поменять летнюю резину на зимнюю.