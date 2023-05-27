05:32, 27 мая 2023
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Определены самые востребованные у россиян марки новых автомобилей
Lada стала самой популярной маркой новых автомобилей у россиян.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Самые востребованные у россиян в мае марки новых авто определил популярный сервис объявлений.
Самой популярной новой машиной стала отечественная Lada. На втором месте в рейтинге расположился Haval, а на третьем — Kia. Кроме того, востребованными в России оказались автомобили Chery и Geely.
По статистике, средняя цена нового автомобиля составила 2,92 тысячи рублей.
Ранее пользователи сети отреагировали на заявленную цену автомобиля Lada Vesta NG.