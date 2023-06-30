Москвичей пригласили отпраздновать 100-летие московского спорта

Празднование 100-летия московского спорта состоится в субботу, 1 июля, рассказали «Мосленте» в пресс-службе VK Group.

С 12:00 до 21:00 в «Лужниках» будут проходить тематические мастер-классы и автограф-сессии со звездами спорта. Перед гостями праздника выступят Сергей Лазарев, Люся Чеботина, FEDUK и другие известные артисты.

Все желающие также смогут принять участие в челлендже «Больше шагов» в сервисе Шаги во «ВКонтакте». Три пользователя, которые за время проведения мероприятия пройдут наибольшее число шагов по Москве и Московской области, смогут получить VK Капсулу Мини с голосовым помощником Маруся. Присоединиться к челленджу можно в разделе мероприятия «Больше шагов» в сервисе Шаги во «ВКонтакте».

Понаблюдать за тем, как устанавливается общий рекорд шагов всех участников, можно будет в интерактивных фотозонах сервиса в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что открытые лекции по музыкальному менеджменту будут проходить в Москве до конца лета.