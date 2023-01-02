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19:13, 02 января 2023
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Житель Подмосковья выиграл 100 миллионов рублей по лотерейному билету

Житель Подмосковья выиграл 100 миллионов рублей по лотерейному билету
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Мужчина выиграл суперприз в 100 миллионов рублей, купив лотерейный билет в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Общий призовой фонд составил 868 миллионов рублей. Помимо жителя Подмосковья, выигравшего 100 миллионов, миллионерами стали еще 270 человек. Участникам, которым не хватило одной цифры в билете для получения суперприза, подарили велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море.

Ранее москвич выиграл 20 миллионов рублей в популярной государственной лотерее. Мужчина отгадал пять чисел и стал обладателем крупной суммы за несколько минут.

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