Житель Подмосковья выиграл 100 миллионов рублей по лотерейному билету

Мужчина выиграл суперприз в 100 миллионов рублей, купив лотерейный билет в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Общий призовой фонд составил 868 миллионов рублей. Помимо жителя Подмосковья, выигравшего 100 миллионов, миллионерами стали еще 270 человек. Участникам, которым не хватило одной цифры в билете для получения суперприза, подарили велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море.

Ранее москвич выиграл 20 миллионов рублей в популярной государственной лотерее. Мужчина отгадал пять чисел и стал обладателем крупной суммы за несколько минут.