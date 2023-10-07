Мужчина разбил 12 автомобилей в Подмосковье и попал на видео

По данным канала, инцидент произошел в ночь на субботу, 7 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный бегает по двору и громит все, что попадается ему на глаза.

Ранее трое электросамокатчиков подожгли иномарку во дворе на севере Москвы.