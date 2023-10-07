18:43, 07 октября 2023
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Мужчина разбил 12 автомобилей в Подмосковье и попал на видео
Мужчина разбил 12 припаркованных во дворе жилого дома в Красногорске автомобилей.
Кадр: Telegram-канал «112»
Мужчина разбил 12 припаркованных во дворе жилого дома на улице Игоря Мерлушкина в подмосковном Красногорске автомобилей. Видеозаписями с места событий делится «112».
По данным канала, инцидент произошел в ночь на субботу, 7 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный бегает по двору и громит все, что попадается ему на глаза.
Ранее трое электросамокатчиков подожгли иномарку во дворе на севере Москвы.