Жителям Московского региона пообещали 20-градусное тепло

20-градусное тепло жителям Московского региона в среду, 12 апреля, пообещал в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в регионе ожидается переменная облачность без осадков и сильного ветра. В Москве воздух прогреется до 18 градусов, по области ожидается от 15 до 20 градусов тепла. По прогнозам синоптика, это будет самый теплый день недели.

Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал в Москве до 10 градусов тепла на Пасху, которую будут отмечать в этом году 16 апреля.