2ГИС запустил карту бензина на заправках. Об этом говорится в релизе, поступившем в распоряжение «Мосленты».

Карта охватывает более 29 тысяч заправок по всей России — почти все заправки в стране. Источником информации являются обезличенные данные о транзакциях от крупнейшего банка России — Сбера, который стал партнером карты. Также сервис учитывает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.

«Мы объединили в одном сервисе обезличенные данные о транзакциях и сообщения пользователей, благодаря которым водители смогут узнать, какой вид топлива есть на АЗС, его стоимость, какие лимиты на заправке и какая очередь. И все это — в привычном приложении, где можно не только найти заправку, но и доехать до нее по навигатору», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

Открыть карту бензина можно на главном экране 2ГИС. Там будут выделены заправки с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, какие действуют ограничения — например, лимит на заправку, можно ли с канистрой, если ли очередь и насколько она велика.

Карта бензина уже доступна в мобильном приложении 2ГИС и на сайте benzin.2gis.ru.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин.