Купюры в 5 и 10 рублей введут в оборот в Москве

Купюры в 5 и 10 рублей готовятся ввести в оборот в Москве и Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, кассово-инкассаторские центры уже предоставляют новые банкноты соответствующего номинала вместо монет.

Кроме того, Банк России включил купюры в 5 и 10 рублей в памятку о проверке на подлинность. Распознать оригинальную банкноту можно с помощью водяных знаков и защитных нитей, видимых на свету, рельефа цифр на купюре и букв «РР», видных под углом.

Решение выпускать купюры вместо монет приняли из-за роста цен на металл для чеканки, отметил Mash.

Ранее Центробанк продемонстрировал обновленную сторублевую купюру. На модернизированной банкноте изображены достопримечательности Москвы и Центрального федерального округа.