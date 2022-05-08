9 мая в Москве станет одним из самых холодных с начала века

День Победы в этот раз станет одним из самых холодных с начала века. В понедельник, 9 мая, в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, передает центр «Фобос».

Погода в праздник будет преимущественно облачной и дождливой. За сутки прогнозируют выпадение 5-10 миллиметров осадков. Температура воздуха окажется на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью и утром столбики термометров покажут всего 5-7 градусов. При этом в столице ожидается интенсивный северный ветер.

В прошлом году, 9 мая 2021 года, воздух в Москве прогрелся лишь до плюс 10,3 градуса. Также на День Победы в 2017 году местами падал снег. Тогда температура упала до 4,6 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что суббота, 7 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Максимальная температура поднялась до плюс 17-19 градусов.