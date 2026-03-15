Абсолютный суточный рекорд тепла зафиксировали в Москве в воскресенье, 15 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«В Москве точное значение нового рекорда максимальной температуры воздуха для 15 марта теперь составляет плюс 10,5 градуса», -- подчеркнул он.

По словам синоптика, температурный рекорд может обновиться в понедельник, 16 марта.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на следующей неделе ночью в Москве ожидаются отрицательные температуры.