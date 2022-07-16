Перекресток на юге Москвы назвали «адом для водителя»

Опасный участок проезжей части, где через полосы движения часто бегают люди, обнаружили жители района Чертаново Центральное на юге Москвы. Перекресток возле ТЦ «Пражский град» назвали «адом для водителя». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Чертаново».

По информации источника, ролик был сделан возле станции метро «Пражская». «Наша подписчица чуть не сбила двух детей! На этом перекрестке нет наземного перехода. Чтобы не тратить время на подземный переход, многие рискуют своей жизнью», — объяснили ситуацию администраторы канала.