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02:28, 05 февраля 2023
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Назван адрес первого небоскреба в Москве

Назван адрес первого небоскреба в Москве
Фото: РИА Новости

Адрес первого небоскреба в столице назван в Telegram-канале «История Москвы».

«Первое восьмиэтажное здание в Москве появилось благодаря архитектору Осипу Шишковскому в 1904-1905 годах. Этот дом на Садовой-Спасской, 19/1, стал самым высоким в Москве — его высота равнялась 35 метрам», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, с появлением этой многоэтажки в Москве стали употребляться такие слова как «небоскреб» и «тучерез». Существует легенда, будто некоторые москвичи поначалу даже боялись проезжать мимо этого дома на трамвае — из-за страха обрушения здания.

Ранее был назван адрес «дома дурака» в Москве. Речь идет об особняке на улице Воздвиженка, 16.

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