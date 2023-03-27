Назван адрес необычного спортзала в Москве

Адрес необычного спортзала в Москве назван в Тelegram-канале «Москва. Было — стало».

Спортивный зал расположился в одном из столичных готических особняков. Он находится на Ткацкой улице, 25, 1.

По данным администраторов сообщества, изначально особняк носил функцию убежища для нуждающихся детей. В здании были спальни, классы для учебы, залы для тренировок, столовая, библиотека. Кроме того, там в разное время размещали рабочий дворец ткачей и передвижной театр.

Ранее был раскрыт адрес дома-комода в Москве. Здание необычной формы находится на Садовой-Кудринской улице.