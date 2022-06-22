Город
Сегодня в 03:34
1 мин.

Жители Подмосковья обнаружили «адское такси» в одном из дворов

Жители Подмосковья обнаружили «адское такси» в одном из дворов
Фото: страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

Жители подмосковных Химок обнаружили «адское такси» в одном из дворов. Фото заброшенной машины, на крыше которой находится лайтбокс «Яндекс Такси», опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки». Юзеры поупражнялись в юморе, предлагая подписи к этому снимку.

На фотографии видно, что автомобиль марки «Жигули» давно не на ходу, у него спущены шины и отваливается бампер. Кроме того, кузов машины раскрашен граффити, а лайтбокс агрегатора «Яндекс Такси», по всей вероятности, прикреплен самим владельцем. «Тариф эконом», — написал под публикацией автор поста. Фолловеры сообщества в комментариях продолжили шутить: «Тариф бомж-эконом», «Эконом минус-минус», «Адское такси».

Один из подписчиков сообщества рассказал, что заброшенный автомобиль стоит на месте много лет, занимая парковочное место, а их в данном дворе и так и не хватает.

Ранее жители подмосковных Химок обнаружили также «автомобиль из преисподней».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.