Аферисты обманули коммерсантов на 54 миллиона рублей от имени мэрии Москвы

Действовавшие, якобы, от имени мэрии Москвы аферисты обманули коммерсантов на 54 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По предварительным данным, злоумышленники от имени мэрии Москвы рассылали письма в коммерческие организации с предложением приобрести у них офисную технику. Из тех, кто откликнулся, они выбирали наиболее подходящие варианты и приезжали в компании, где заключали фиктивные договоры. Фигуранты забирали товар и уверяли продавцов, что оплата будет произведена позже, однако на связь больше не выходили», — сказала Ирина Волк.

Общий материальный ущерб составил 54 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Подозреваемые, причастные к шести эпизодам, были задержаны в Москве и Ростовской области. Двое из них арестованы, а один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее телефонные мошенники нашли способ мести не давшим себя обмануть россиянам. По словам эксперта, мстят злоумышленники россиянам, которые разыгрывают их по телефону или ругаются с ними.