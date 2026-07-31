«Афиша» добавила события в 2ГИС

Маркетплейс впечатлений Afisha.ru интегрировался в интерфейс карты 2ГИС. Вся событийная база платформы — концерты, спектакли, выставки и кино — теперь доступна пользователям навигационного сервиса. На первом этапе функция работает в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, список городов будет расширяться.

«Афиша» в 2ГИС показывает события рядом с домом, по пути или на прогулке. Фильтры по дате, типу события и стоимости помогают выбрать подходящий вариант, а карточка площадки раскрывает всю ее событийную программу. Купить билет можно по ссылке на Afisha.ru.

Интеграция доступна при обновлении приложения 2ГИС до последней версии. Чтобы найти мероприятия на карте, достаточно открыть раздел «Афиша» на главном экране приложения 2ГИС и в веб-версии на 2gis.ru.