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Лиса загрызла аиста по кличке Лорд в столичном парке

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Лиса загрызла аиста по кличке Лорд в столичном парке
Фото: Telegram-канал «Реальная жизнь ВАО (Москва)»

Аист по кличке Лорд из столичного орнитария погиб на территории парка «Сокольники»: его загрызла лиса. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Реальная жизнь ВАО (Москва)».

Согласно сообщению, в ночь на среду, 16 марта, птица умерла в результате нападения хищника.

Аист поступил в орнитарий «Сокольников» около семи лет назад с пулевым ранением крыла. В июле 2021 года он попытался сбежать. Покинув территорию парка, птица добралась до ближайшего отделения ОВД. Сотрудники правопорядка поймали беглеца сеткой и вскоре передали орнитологам.

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