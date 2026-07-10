Академик рассказал о возможном повторе рекорда жары 2010 года в Москве

Академик РАН Владимир Клименко предположил, что в долгосрочной перспективе Москва может столкнуться с летом, которое окажется жарче, чем в 2010 году. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Эксперт пояснил, что речь идет не о ближайших годах и не о текущем десятилетии. По его словам, более жаркое лето может быть зафиксировано в Москве на рубеже 2030—2040-х годов. Клименко связал такой прогноз с тем, что человечеству не удается остановить глобальное потепление, из-за чего летние периоды в столице будут становиться более знойными.

«Осмелюсь сделать прогноз. Вот то убийственно жаркое лето 2010 года — мы встретимся с еще более жарким летом. Не в этом году, не в следующем и не до конца нынешнего десятилетия», — отметил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о возвращении жаркой погоды в Москву. По словам специалиста, уже в предстоящую пятницу, 10 июля, жителей столицы ждет настоящая летняя погода, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.