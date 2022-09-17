Раскрыто имя заложившего сад в центре столицы актера

Имя актера, заложившего сад у храма Трех Святителей в центре столицы, «Мосленте» раскрыли местные жители.

«Когда-то в этом храме был садовник, который этот сад и посадил, — Руслан Ковалевский. Он служил актером в театре «Современник». Очень классный был дядька. Но он лет 20 назад, если не больше, умер от рака (Ковалевский умер 5 июня 2008 года. — Прим. "Мосленты"). Потом этим садом, конечно, занимались, но я всегда, когда смотрю на него, актера вспоминаю», — поделилась жительница Ивановской горки Мария.

Москвич Николай отметил, что после смерти Ковалевского садом занимались два человека — Виктор Ржевский и его супруга Светлана. Но какое-то время назад они купили дом за городом и теперь редко здесь бывают.

Ранее о былом очаровании московского Поселка художников, также известного как поселок «Сокол», вспомнила жительница столицы по имени Юлия. Она рассказала, что часто бывала там в детстве.