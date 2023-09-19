Россиян предупредили о втором периоде активности клещей

Об активности клещей до октября предупредила россиян пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает о том, что осенью у клещей наступает второй период активности, который длится до октября», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что клещи попадают на ноги, поднимаясь с травы и стеблей. С помощью коготков и присосок на лапках они медленно ползут вверх по телу в поиске места для присасывания.

Ранее в программе Мясникова россиян предупредили об активизации пылевых клещей.