Актриса из «Перевала Дятлова» сравнила Москву с Дели и Шанхаем

Актриса театра и кино Мария Мацель, получившая широкую известность благодаря роли Зины Колмогоровой в сериале «Перевал Дятлова», сравнила Москву с Римом, Дели и Шанхаем. Мнением о российской столице она поделилась с журналом «Москвич Mag».

По словам артистки, в Москве потрясающая система общественного транспорта. «Это действительно очень удобно: метро, электробусы, трамваи — есть вообще все. Даже речные трамвайчики», — похвалила Мацель.

Она также назвала Москву очень зеленым городом, в котором можно найти все что угодно в любое время суток.

