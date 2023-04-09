13:06, 09 апреля 2023
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Актрису насмерть сбил автобус
Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус в Санкт-Петербурге.
Кадр: Голос за Кадром / YouTube
Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус на Загородном проезде в Санкт-Петербурге, передает «112».
Транспортное средство на большой скорости наехало на стоявшую на остановке 53-летнюю женщину. С тяжелыми травмами актрису доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
За годы карьеры Шульман озвучила героинь более 600 фильмов, среди которых «Черная вдова», «Человек паук», «Джуманджи», «Ведьмак», а также сериал «Черное зеркало».
В понедельник, 10 апреля, актрисе исполнилось бы 54 года.