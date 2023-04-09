Актрису насмерть сбил автобус

Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус на Загородном проезде в Санкт-Петербурге, передает «112».

Транспортное средство на большой скорости наехало на стоявшую на остановке 53-летнюю женщину. С тяжелыми травмами актрису доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

За годы карьеры Шульман озвучила героинь более 600 фильмов, среди которых «Черная вдова», «Человек паук», «Джуманджи», «Ведьмак», а также сериал «Черное зеркало».

В понедельник, 10 апреля, актрисе исполнилось бы 54 года.