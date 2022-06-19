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Архивное фото уличного аквариума разозлило россиян

Архивное фото уличного аквариума разозлило россиян
Фото: Мазур Г. / ТАСС

Архивный снимок уличного аквариума, сделанный в советское время, разозлил россиян. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

На черно-белом фото изображен большой аквариум, внутри которого плавают рыбы разного размера. При этом конструкция расположена на открытой местности — аквариум находится прямо под солнцем и не закрывается тенью. По предположениям юзеров, ранее он находился на территории ВДНХ или в «Сокольниках».

Пользователи сети пожалели рыб, которые обитали здесь, так как неизвестно, как за ними ухаживали и что с ними делали жарким летом и холодной зимой. Некоторые добавили, что обитатели аквариума могли гибнуть из-за условий содержания.

«О как! Знатная штука. Рыб немного жалко, на солнце это мгновенно нагревается. Надеюсь, там была проточная нехлорированная вода», «Рыбы на жаре могут умереть. Устроили забаву, не подумав», «Аквариум точно нуждался в обслуживании. Интересно, на зиму всех рыб вылавливали?» — прокомментировали подписчики канала.

Ранее москвичи назвали главный минус соседства с «Морским аквариумом на Чистых прудах».

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