Александра Ширвиндта госпитализировали в Москве

В Москве госпитализирован актер, театральный режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, сообщает в понедельник, 18 июля, Telegram-канал Mash.

«У Александра Анатольевича диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы», — говорится в сообщении.

По данным канала, артист почувствовал себя плохо и начал задыхаться в загородном доме в посёлке «НИЛ» под Истрой накануне дня рождения. После оказания первой помощи 87-летнего Ширвиндта транспортировали в столичную больницу. Кроме того, стало известно, что недавно актер перенес операцию.

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