Россияне нашли альтернативу IKEA и стали чаще посещать мебельные магазины Hoff. Об этом в интервью РИА Недвижимость сообщил гендиректор сети Максим Гришаков.

«Мы видим, что с уходом IKEA часть аудитории действительно переходит к нам», — заявил Гришаков и отметил, что ассортимент Hoff вполне покрывает потребности бывших клиентов IKEA. При этом он подчеркнул, что история ажиотажного спроса является временной.

Генеральный директор сети также рассказал, что более 85 процентов компаний, с которыми сотрудничает Hoff, являются российскими, поэтому проблем с ассортиментом товаров нет.

Он также объяснил, что Hoff старается сдерживать рост цен, но по мере увеличения себестоимости товаров повышение все же будет происходить. Так, уже к середине марта некоторые товары подорожали на 20-30 процентов, заключил собеседник.

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