Известный американский бренд отказался от поставок товаров в Россию

От поставок товаров в Россию отказался известный американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors. Об этом во вторник, 17 января, со ссылкой на источники на рынке консалтинга и продавцов официальных магазинов марки сообщают «Известия».

Стало известно, что в торговые площади, ранее занимаемые брендом, теперь переедут магазины марок Hugo, Karl Lagerfeld Jeans и Calvin Klein Jeans, которые в страну возит тот же дистрибьютер — BNS Group.

Официальный интернет-магазин Michael Kors уже приостановил работу в России, а в торговых центрах начали распродавать остатки вещей.

Ранее стоимость создания собственного бренда одежды в России раскрыл создатель собственного бренда Илья Лапинский. Его бизнес, основанный в 2015 году, приносит более 200 миллионов в год.