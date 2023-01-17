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14:49, 17 января 2023
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Известный американский бренд отказался от поставок товаров в Россию

Известный американский бренд отказался от поставок товаров в Россию
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

От поставок товаров в Россию отказался известный американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors. Об этом во вторник, 17 января, со ссылкой на источники на рынке консалтинга и продавцов официальных магазинов марки сообщают «Известия».

Стало известно, что в торговые площади, ранее занимаемые брендом, теперь переедут магазины марок Hugo, Karl Lagerfeld Jeans и Calvin Klein Jeans, которые в страну возит тот же дистрибьютер — BNS Group.

Официальный интернет-магазин Michael Kors уже приостановил работу в России, а в торговых центрах начали распродавать остатки вещей.

Ранее стоимость создания собственного бренда одежды в России раскрыл создатель собственного бренда Илья Лапинский. Его бизнес, основанный в 2015 году, приносит более 200 миллионов в год.

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