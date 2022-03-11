Аналитики назвали причины ажиотажа на рынке жилья в России

Аналитики спрогнозировали ажиотаж на рынке жилья в России и назвали причины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу одного из крупнейших агентств недвижимости Алексея Попова и президента ассоциации агентств элитной недвижимости Анастасию Могилатову.

По словам эксперта, подобные волнения могут быть спровоцированы ранее введенными Центробанком ограничениями на операции с валютой. «В ближайшее время можно будет наблюдать повышенный ажиотаж по ряду объектов недвижимости, в том числе премиального и элитного сегмента. Он будет сопровождаться ростом количества просмотров, звонков и сделок», — заявил Попов, добавив, что из-за нестабильности курса рубля не исключены срывы сделок.

Могилатова предположила, что покупать жилье будут в основном те, чьи активы в долларах резко выросли. «С учетом того, что все дорожает, они примут решение о реинвестировании», — сказала она.

Ранее риелтор дала прогнозы изменений цен на рынке аренды жилья.