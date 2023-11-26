В Москве открылся первый аналог спортивного магазина Decathlon

Аналог спортивного магазина Decathlon открылся в ТРЦ «Авиапарк» на севере Москвы. Видео из торговой точки опубликовал Telegram-канал Shot Проверка.

По имеющейся информации, открывшийся магазин носит новое название — Desport. В ассортименте множество товаров для спорта, также распродаются товары с бирками закрывшегося в России Decathlon.

По словам работников торгового заведения, до конца года компания планирует отрыть около 30 магазинов Desport. Товары на полках будут как российского, так и китайского производства.

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