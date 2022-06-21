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В России появится аналог «Маккафе»

В России появится аналог «Маккафе»
Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Кофейни, аналогичные «Маккафе», появятся в российской сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сроки открытия нового «Маккафе» пока неизвестны, отметил источник. «Зоны, аналогичные бывшим "Маккафе", должны появиться, но название еще не утверждено», — сообщил собеседник агентства.

Ранее «Известия» сообщили, что аналог «Маккафе» может появиться в России в июле.

До этого во «Вкусно — и точка» раскрыли новое название аналога популярного бургера «Биг Тейсти».

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