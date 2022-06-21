Сегодня в 17:04
1 мин.
В России появится аналог «Маккафе»
Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com
Кофейни, аналогичные «Маккафе», появятся в российской сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Сроки открытия нового «Маккафе» пока неизвестны, отметил источник. «Зоны, аналогичные бывшим "Маккафе", должны появиться, но название еще не утверждено», — сообщил собеседник агентства.
Ранее «Известия» сообщили, что аналог «Маккафе» может появиться в России в июле.
До этого во «Вкусно — и точка» раскрыли новое название аналога популярного бургера «Биг Тейсти».