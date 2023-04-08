Из-за предложений о платных фото столичный аниматор лишился краснокнижной совы

33-летнего аниматора с занесенной в Красную книгу неясытью заметили на улице Маросейка. Предоставить подтверждающих законное право на владение животным документов он не смог. Более того, при осмотре совы правоохранители установили повреждения перьевого покрова и отсутствие хвостового оперения. Мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

Уточняется, что неясыть сейчас находится в безопасности, за животным присматривают специалисты.

Ранее аналогичный случай произошел на Новом Арбате. Аниматору выписали штраф.