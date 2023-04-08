Из-за предложений о платных фото столичный аниматор лишился краснокнижной совы
Против предлагавшего прохожим в Москве сделать платное фото с совой мужчины возбудили дело.
Предлагавший прохожим платные фото аниматор лишился краснокнижной совы в Москве, сообщает столичная прокуратура. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
«Басманная межрайонная прокуратура совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы выявила факт жестокого обращения с животным», — говорится в сообщении ведомства.
33-летнего аниматора с занесенной в Красную книгу неясытью заметили на улице Маросейка. Предоставить подтверждающих законное право на владение животным документов он не смог. Более того, при осмотре совы правоохранители установили повреждения перьевого покрова и отсутствие хвостового оперения. Мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).
Уточняется, что неясыть сейчас находится в безопасности, за животным присматривают специалисты.
Ранее аналогичный случай произошел на Новом Арбате. Аниматору выписали штраф.