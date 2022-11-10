Анна Семенович назвала любимый город

Любимый город назвала на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович.

«Как я давно не гуляла по Москве, ребят. Какая же красивая у нас столица. Кайф! Люблю Москву. Мой любимый город», — заявила артистка в сторис.

Семенович сняла видео с Лужкова моста: он считается местом влюбленных из-за «растущих» тут металлических «деревьев любви» с замками, которые пары вешают на счастье. Настроение певице не испортила даже пасмурная погода.

Ранее Анна Семенович раскрыла секрет своего счастья. По ее мнению, счастье — это тоже привычка.