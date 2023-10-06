05:25, 06 октября 2023
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Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении
Атмосферное давление аномально понизится в ночь на 8 октября в Москве.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
В ночь на воскресенье, 8 октября, атмосферное давление аномально понизится в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного», — рассказал метеоролог.
Тишковец отметил, что понижение давления негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Ранее в столичном регионе после аномального тепла второй раз за год зацвела сирень.