Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

В ночь на воскресенье, 8 октября, атмосферное давление аномально понизится в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного», — рассказал метеоролог.

Тишковец отметил, что понижение давления негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее в столичном регионе после аномального тепла второй раз за год зацвела сирень.