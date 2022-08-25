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Москвичей предупредили об аномально жаркой погоде

Москвичей предупредили об аномально жаркой погоде
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области до 28 августа, сообщает Гидрометцентр России. К привычным предупреждениям о жаре и возможности пожаров прибавился пункт «прочие опасности».

«Прочие опасности. Аномально жаркая погода. Период предупреждения до 14 часов 28 августа», — говорится в сообщении. При этом, «оранжевый» уровень пожароопасности и предупреждение об очень высокой температуре действуют до вечера четверга, 25 августа.

Синоптики предупреждают о дневной температуре в 32-35 градусов в Москве и области в четверг, 25 августа и в пятницу, 26 августа. В выходные воздух прогреется до 25 градусов. Небольшой дождь ожидается только в субботу.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о рекордной жаре на этой неделе в Москве.

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