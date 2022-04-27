Москвичам пообещали аномальное похолодание

Аномальное похолодание до 8-12 градусов с четверга, 28 апреля, пообещал москвичам и жителям Подмосковья научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об ухудшении погодных условий он рассказал ТАСС.

Днем ожидается солнечная погода, а уже ночью придут заморозки. Синоптик предупредил, что такая же погода сохранится и в мае. Изменение температуры обусловлено влиянием циклона, также ожидается повышенное атмосферное давление.

«Температура будет ниже нормы на 4 градуса. В общем, до конца апреля и в первые дни мая будет солнечно, что, безусловно, замечательно, но будем поеживаться», — объяснил Вильфанд. В конце недели синоптик также пообещал москвичам и жителям Московской области ночные заморозки от минус 2 до минус 4 градусов. Дневная температура будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце апреля и начале мая москвичей ожидает похолодание.