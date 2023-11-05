Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло

Аномальное тепло пообещал москвичам синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Температура воздуха превысит показатели ноября на 6-8 градусов.

«Температура воздуха +11-13, в Подмосковье +8-13. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — предупредил Леус.

Москва оказалась под влиянием теплого сектора активного южного циклона, пояснил синоптик. В понедельник в городе прогнозируются дожди и 9-11 градусов тепла.

Ранее в Москве оказался побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.