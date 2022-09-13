Москвичам пообещали аномальное тепло

Приход аномального тепла в столицу пообещали москвичам в центре погоды «Фобос». Синоптики сообщили, что температура поднимется до 17-19 градусов, что характерно для конца августа.

Единственным прохладным днем недели станет среда, 14 сентября, когда воздух прогреется только до 14 градусов из-за повышенной облачности. В остальное время будет пасмурно, но тепло, отметили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до 20 градусов. Однако он отметил, что назвать это классическим бабьим летом нельзя из-за осадков.