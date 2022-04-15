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В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом

В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальные осадки в Москве. Они ожидаются на выходных, сообщил синоптик в беседе с «Пятым каналом».

16 и 17 апреля в столице ожидается похолодание из-за циркуляции воздушных масс с полярных регионов и циклона в европейской части России. В ночное время температура опустится ниже нуля. «Осадки будут в виде дождя и мокрого снега, температурный фон — от нуля до плюс двух градусов. Будет гололедица», — предупредил Вильфанд. За день выпадет от 15 до 20 миллиметров осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

В воскресенье, 17 апреля, интенсивность осадков уменьшится, но температура упадет до минус двух градусов. В понедельник, 18 апреля, погода резко улучшится, дневная температура составит 10 градусов тепла, отметил синоптик. Далее воздух прогреется до 15 градусов, поэтому кратковременную непогоду следует пережить и переждать, заключил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили о возвращении зимней погоды.

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