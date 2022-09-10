В России обновлен полугодовой антирекорд по количеству заражений COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки выявлено 53486 новых заболевших, что на 2,6 процента больше по сравнению с сутками ранее.

Однако в стране установлен еще один антирекорд — за последние сутки умерли 97 человек. Это максимальные показатели с мая текущего года. Выздоровели 46 023 россиянина, а госпитализированы оказались 3977 пациентов.

При этом в Москве за последние сутки выявили 6325 новых случаев заражения, появилось 5656 выздоровевших, госпитализировали 301 пациента, 31 человек умер. В Подмосковье зафиксировали 1801 заболевшего, 1168 выздоровевших, 109 госпитализированных и ни одного умершего.

Ранее ученый назвал время пика заболеваемости COVID-19 в России. Он предсказал максимальное количество заражений во второй половине сентября.