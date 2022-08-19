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Антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 зафиксирован в России

Антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 зафиксирован в России
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 зафиксирован в России. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки показатели заболеваемости в стране увеличились на пять процентов по сравнению с днем ранее — до 37609 человек.

Также отмечается, что 21887 заболевших выздоровели, 3349 — госпитализированы, а 65 — умерли. Уровень коллективного иммунитета по стране, по состоянию на 12 августа, составляет 7,4 процента.

Москва и область по-прежнему остаются в тройке антилидеров по количеству инфицированных за сутки. На первом месте — столица с 8555 новыми случаями заражения, а Подмосковье с 3136 заболевшими — на третьем.

Ранее антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом был установлен в Подмосковье. Это на 35,5 процента больше, чем днем ранее.

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