В Подмосковье установлен антирекорд по количеству заболевших СOVID-19 с середины октября прошлого года, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Так, по состоянию на 2 февраля 2023 года в Московской области за сутки появилось 369 заболевших. Показатели, превышающие это количество, в последний раз были зафиксированы 15 октября. Тогда за сутки обнаружили 414 новых зараженных. При этом за последние сутки 38 человек выздоровели, 28 — госпитализированы, а один человек умер.

В целом по стране также установлен антирекорд с 22 октября 2022 года, когда заразились 9348 россиян. За последние сутки в России 9287 граждан заболели, 6021 — выздоровели, 1058 — госпитализированы, 40 — умерли.

Ранее антирекорд по количеству заболевших СOVID-19 зафиксировали в Москве. Так, за 31 января в столице было выявлено 3160 новых случаев заражения. Превышение этих показателей в последний раз было отмечено 30 сентября прошлого года, когда появился 3341 заболевший.