В Москве сократилось строительство одного типа жилья

В Москве стали возводить меньше апартаментов. О сокращении строительства такого типа жилья «Известиям» рассказали аналитики девелоперской компании Level Group.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, доля апартаментов от общего объема предложения в сегменте новостроек в Москве сейчас занимает порядка 10-12 процентов, что почти в полтора-два раза ниже, чем год назад.

«Во втором квартале продажи апартаментов в Москве исчислялись крайне незначительными цифрами: застройщики заключили не более 500 контрактов, при том что готовых к реализации апартаментов сегодня насчитывается в Москве более 17 тысяч», — сообщил президент СРО «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

Эксперты объяснили, что предложения на апартаменты в столице снизились из-за того, что на их покупку не распространяется льготная ипотека.

Ранее были перечислены районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем.