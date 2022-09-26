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15:32, 26 сентября 2022
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В Москве сократилось строительство одного типа жилья

В Москве сократилось строительство одного типа жилья
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве стали возводить меньше апартаментов. О сокращении строительства такого типа жилья «Известиям» рассказали аналитики девелоперской компании Level Group.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, доля апартаментов от общего объема предложения в сегменте новостроек в Москве сейчас занимает порядка 10-12 процентов, что почти в полтора-два раза ниже, чем год назад.

«Во втором квартале продажи апартаментов в Москве исчислялись крайне незначительными цифрами: застройщики заключили не более 500 контрактов, при том что готовых к реализации апартаментов сегодня насчитывается в Москве более 17 тысяч», — сообщил президент СРО «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

Эксперты объяснили, что предложения на апартаменты в столице снизились из-за того, что на их покупку не распространяется льготная ипотека.

Ранее были перечислены районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем.

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