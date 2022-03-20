Москвичам пообещали апрельское тепло

В воскресенье, 20 марта, москвичей ожидает апрельское тепло и температура до десяти градусов тепла. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10», — сообщил Тишковец.

Синоптик пообещал, что дальше погода будет становиться еще теплее. При этом в субботу, 19 марта, температура поднялась до 8,3 градуса, а следующий день может стать самым теплым в сезоне. «Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе рассказал, что москвичей ожидает радостная и весенняя погода.