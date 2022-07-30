Названы самые популярные для аренды дач подмосковные направления

Самые популярные для аренды дач подмосковные направления назвала РБК эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина. Данные были предоставлены после проведенного анализа числа просмотров объявлений и звонков от потенциальных арендаторов.

По итогам второго квартала 2022 года наиболее востребованным направлением оказалось Ярославское шоссе, на которое пришлось 26 процентов общего спроса арендаторов дач. Больше всего потенциальные клиенты интересовались объектами в Пушкинском городском округе, Мытищах и Королеве.

Второе место в рейтинге — у Ленинградского шоссе (13 процентов). Основной спрос в этом направлении пришелся на Химки. Следующим в списке стало Новорижское шоссе (12 процентов). Там внимание дачников привлекают города Истра и Красногорск. В пятерку лидеров вошли Минское и Дмитровское шоссе, получившие по 11 процентов от общего спроса.

«Стоит отметить, что во многом количество просмотров и звонков зависит от числа объявлений, поэтому более востребованными являются направления с большим объемом предложения», — уточнила Лапшина.

Ранее была раскрыта стоимость аренды дачи в дореволюционной «Рублевке».