Риелторы заявили о подорожании аренды домов в Подмосковье летом

Риелторы в беседе с РИА Недвижимость заявили о подорожании аренды домов в Подмосковье уже этим летом. Цена возрастет вдвое из-за ограничения внешнего туризма, считают эксперты.

На данный момент на территории Московской области для аренды доступно около 3,9 тысячи объектов, что на 18 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын связывает рост объема предложения с тем, что некоторые арендаторы решили не продлевать договоры после пересмотра финансовых возможностей.

Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова в свою очередь считает, что рост спроса связан с ограничением туризма на фоне санкций. В этой связи рассматривать варианты загородной аренды приходится заранее.

«Рост спроса повысил цены. Ставки аренды загородных домов в Подмосковье уже прибавили в цене по сравнению с прошлым годом от 15 до 25 процентов и могут вырасти еще вдвое», — сказала Павлинова. На данный момент средняя стоимость аренды составляет 66,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Москве арендаторы начали массово покидать съемные квартиры.