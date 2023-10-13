Названы районы Москвы с самой доступной арендой «двушек» и «трешек»

Районы Москвы с самой доступной арендой «двушек» и «трешек» называют «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Аренды».

Специалисты рассказали о возможности снять «двушку» за 30-50 тысяч рублей в районе Выхино-Жулебино — в этом ценовом диапазоне там сдается 96 процентов таких квартир.

За те же деньги двухкомнатное жилье можно арендовать в Гольяново (93 процента предложений), Кузьминках (88 процентов), Некрасовке (79 процентов), Южном Бутово (77 процентов), Царицыно (76 процентов), в Зюзино и Головинском районе (по 72 процента), в Можайском районе (42 процента), в Кунцево и Хорошево-Мневниках (по 33 процента предложений).

Трехкомнатные квартиры с оплатой до 50 тысяч рублей в месяц сегодня можно найти в Вешняках, где в этом ценовом сегменте предлагается 32 процента от всех «трешек».

Ранее были перечислены районы Москвы с самыми дешевыми выставленными на продажу квартирами.