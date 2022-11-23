Названы округа Москвы с максимально подешевевшим арендным жильем

Округа Москвы с максимально подешевевшим арендным жильем называет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Миэль».

«Сильнее всего — на десять процентов — подешевело арендное жилье в Центральном административном округе, средняя однокомнатная квартира в этой локации теперь предлагается за 58,3 тысячи рублей в месяц.)», — говорится в материалах компании.

На втором месте оказался Северный округ, где цены снизились на шесть процентов — до 41,2 тысячи рублей в месяц. На третьем — Юго-Восточный округ (минус пять процентов, до 36,8 тысячи рублей). Минимальное снижение отмечено в Северо-Восточном округе: на три процента, до 38,7 тысячи рублей в месяц.

По мнению экспертов, к снижению цен на аренду жилья в столице привел низкий спрос и рост предложения на рынке недвижимости. Они уточнили, что спрос на съемные квартиры в Москве в октябре 2022 года был на 40 процентов ниже, чем в октябре прошлого года.

Ранее сервис «Яндекс Аренда» назвал популярные у студентов-арендаторов районы Москвы.