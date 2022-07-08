Названа причина снижения цен на аренду квартир в Москве

Причину снижения цен на аренду квартир в Москве назвал «Ленте.ру» первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Эксперт считает, что падение стоимости связано с сезонными процессами.

Сигал отметил, что текущее состояние рынка недвижимости необходимо оценивать в контексте изменений последних шести месяцев. «Конец зимы — начало весны 2022 года принесли настоящий ажиотаж покупательского спроса во всех сегментах рынка. К середине весны пошел естественный откат, который наложился на начало традиционного для недвижимости низкого сезона, когда покупатели в основном заняты отпусками, каникулами и дачами», — объяснил специалист.

Спад ажиотажа на рынке купли-продажи недвижимости привел к росту рынка аренды, добавил эксперт. «Предсказуемо, с увеличением предложения по аренде конкуренция выросла, и цены пошли вниз. Снижение ставки ипотечного кредитования и множество специальных условий и льгот по ипотеке оживили сектор новостроек, а на рынке вторички пока особого движения в покупательском спросе нет, и потому аренда держится в тренде», — рассказал он.

Указанная тенденция изменится, если льготные условия по ипотеке коснутся вторичного жилья, утверждает Сигал. Однако пока ситуация остается прежней. «Некоторым собственникам продажа жилплощади может показаться более интересной, чем дальнейшая сдача жилья в аренду. Особенно это касается высоколиквидной "вторички" в новых домах, которую порой выгоднее продать, чем сдавать», — сообщил эксперт.

Ситуация с арендой связана и с летним сезоном, считает Сигал. «Рынок продаж вторичной недвижимости неизменно показывает достаточно слабую активность летом, и собственники предпочитают сдавать квартиру в эти месяцы, нежели держать ее в простое, ожидая наступления осенней активности на рынке», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что москвичи начали массово сдавать квартиры в аренду.