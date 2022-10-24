В Москве резко вырос спрос на аренду квартир без офлайн-просмотров. С начала года количество таких сделок выросло в полтора раза. Об этом «Мосленте» рассказали аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

По словам специалистов, пользователи предпочитают виртуальные 3D-туры, которые помогают рассмотреть и оценить квартиры удаленно. В сентябре 2022 доля контрактов на долгосрочную аренду, которые были заключены без очного осмотра жилья, составила 89 процентов, тогда как в начале года этот показатель составлял 56 процентов.

«Больше всего доверяют 3D-турам в Санкт-Петербурге, там доля заключенных с начала года контрактов на аренду без офлайна — 79 процентов. В Москве почти аналогичный показатель — 78 процентов. В других регионах присутствия «Яндекс Аренды» — Свердловской и Новосибирской областях — доли равны 64 и 65 процентам соответственно», — говорится в материалах исследования.

При этом чаще всего после онлайн-просмотров арендаторы снимают однокомнатные квартиры, доля сданных лотов — 42 процента. В 26 процентах случаев речь идет о студиях и двухкомнатных квартирах. Реже всего после удаленного просмотра снимают жилье с большим количеством комнат.

В Москве и Московской области средняя стоимость квартир, которые сдаются удаленно, — 43 680 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области почти вдвое меньше — 26 940 рублей. В Новосибирской области и Свердловской областях — 20 500 и 22 000 рублей соответственно.

Ранее было названо местонахождение квартир с самой низкой стоимостью аренды в Москве.