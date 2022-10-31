В Москве резко выросло количество объявлений об аренде квартир

Объявлений об аренде квартир в Москве стало на 85 процентов больше, сообщили аналитики сервиса «ЦИАН».

«Сейчас часть объектов на рынке аренды — это квартиры, потенциально готовые к продаже. Похожую ситуацию мы наблюдали весной, когда собственники отложили продажу квартир и временно стали рантье, чтобы получать хоть какой-то пассивный доход», — прокомментировали в «ЦИАН» резкий рост на рынке недвижимости.

По данным сервиса, с 21 сентября по 21 октября в Москве на рынок вывели 8,4 тысячи новых лотов от арендодателей. Всего в столице выложено 18,3 тысячи объявлений о съеме квартиры. В сентябре их было 9,9 тысячи.

Ранее в Москве резко упала стоимость арендного жилья. В среднем снижение цен варьируется в диапазоне от 6 до 9 процентов.