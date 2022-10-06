Названы районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды «однушек»

Районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды однокомнатных квартир называет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН. В сентябре текущего года максимальное снижение средних ставок на такое жилье произошло в Нагатино-Садовниках, Басманном и Останкинском районах.

Так, в Нагатино-Садовниках цены на аренду «однушек» упали на 19,9 процента — с 55,8 до 44,7 тысячи рублей в месяц. В Басманном районе стоимость снизилась на 19,3 процента — с 72,9 до 58,8 тысячи рублей, а в Останкинском — на 19,2 процента, с 60,4 до 48,8 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли район Преображенское с 18,8 процента (с 56 до 45,5 тысячи рублей) и Левобережный с 16,1 процента (с 55,3 до 46,4 тысячи рублей).

«Большинство лидирующих по снижению ставки районов объединяет резкий рост предложения за месяц», — объяснила эксперт «ЦИАН. Аналитики» Виктория Кирюхина. Она уточнила, что в целом по Москве экспозиция однокомнатных квартир за прошедший месяц выросла на 34 процента. В то же время конкретно в Басманном и Останкинском районах она увеличилась в два раза, а в Нагатино-Садовниках и Преображенском — в полтора.

«В Левобережном рост предложения среднерыночный (плюс 29 процентов), но из-за удаленности локации найти арендатора здесь сложнее, тем более на фоне роста конкуренции и падения спроса», — добавила специалист.

Ранее была названа стоимость самого маленького жилья в Москве. Квартира площадью девять квадратных метров находится на Миусской улице.